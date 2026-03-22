नई दिल्ली : भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने उन 'फेक रिपोर्ट' को हंसकर टाल दिया है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने भारत से लंदन आने-जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की मांग की है और IPL 2026 के मैचों के बीच में घर जाने की भी इच्छा जताई है।

एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि कोहली ने कथित तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैनेजमेंट से भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ्लाइट की सुविधा मांगी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जब भी दो मैचों के बीच तीन दिन से ज्यादा का गैप होगा, तो वह UK जाना चाहेंगे और अगले मैच से ठीक पहले वापस आ जाएंगे। हालांकि RCB के पूर्व कप्तान ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी उस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और साथ में कुछ 'हंसने वाले' इमोजी भी लगाए।

बाद में ऊपर बताए गए इंस्टाग्राम हैंडल ने बताया कि कोहली के पोस्ट पर रिएक्शन देने के बाद उनका अकाउंट क्रैश हो गया था। उन्होंने अपने एनालिटिक्स का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'विराट कोहली की स्टोरी के बाद हमारा अकाउंट क्रैश हो गया।' इससे पहले, कोहली ने टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के एक छोटे से ग्रुप को संबोधित किया और उन्हें आने वाले हफ्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोहली ने अपने साथियों से कहा, 'पिछले दो-तीन सीजन में हमने जो हासिल किया, उसके लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। अब यह और भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि दूसरी टीमें भी हमारे खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी।'