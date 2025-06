खेल डैस्क : नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरा प्रैक्टिस मैच खेल रही इंडिया ए के लिए केएल राहुल ने ओपनिंग पर आकर शतक लगा दिया है। तेज पिच पर जब इंडिया ए ने 40 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे तब राहुल ने एक छोर संभाल लिया और 60 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खूब रन बनाए। राहुल का जब शतक पूरा हुआ तब इंडिया ने 55 ओवर में ही 234 रन बना लिए थे। इस दौरान टीम की रन रेट चार से ऊपर चल रही थी। जोकि इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जा सकता है।

KL Rahul is back with bang in whites. 😍🔥pic.twitter.com/OzJzdePeVr