जोहान्सबर्ग : आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में भारत के खिलाफ हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने रविवार को सोशल मीडिया पर प्रोटियाज टीम को सांत्वना दी। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की तिकड़ी की बेहतरीन गेंदबाजी और विराट कोहली और अक्षर पटेल की शानदार पारियों ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। प्रोटियाज टीम को एक बार फिर आईसीसी खिताब जीतने में निराशा हुई है। इस बीच, भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर अपने 11 साल लंबे आईसीसी ट्रॉफी सूखे को समाप्त कर दिया है। भारत पहली टीम है जिसने खिताब पर अविजित कब्जा किया है।

डिविलियर्स ने एक्स पर लिखा- अपना सिर ऊंचा रखें, @ProteasMenCSA। आप किसी भी एसए टीम से आगे निकल गए। आप सभी हीरो हैं। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। भारत को बधाई।

Hold your heads high, @ProteasMenCSA. You went further than any SA team. You are all heroes. The best is yet to come. 🇿🇦 Congratulations to India. 🏆 #T20WorldCupFinal