स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की आगामी टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा को देखने के लिए उत्साहित हैं। बाएं हाथ के अभिषेक ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स के लिए अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अपना पहला राष्ट्रीय कॉल-अप अर्जित किया। वह उन प्रमुख कारणों में से एक थे जिसके कारण सनराइजर्स ने कैश-रिच लीग में प्लेऑफ में जगह बनाई।

अभिषेक ने ट्रेविस हेड के साथ बल्लेबाजी की और बिना किसी डर के अपने शॉट्स खेले। कैफ ने कहा कि दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के साथ कड़ी मेहनत करने के बाद अभिषेक ने छलांग लगाई है। कैफ ने युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज को शुभकामनाएं देने के लिए अभिषेक और युवराज के साथ कुछ तस्वीरें अपलोड कीं। कैफ ने लिखा, 'इस युवा को जल्द ही भारतीय टीम में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। पिछले कुछ वर्षों में युवराज सिंह के साथ बहुत मेहनत की है। शुभकामनाएं, अभिषेक शर्मा।' भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज शनिवार, 6 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होने वाली है।

