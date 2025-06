खेल डैस्क : वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने जो रूट के शानदार प्रदर्शन के दम पर 309 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.4 ओवर में 308 रन बनाए। ब्रैंडन किंग (66) तो कीसी कार्टी शतक बनाने में सफल रहे। इसके बाद कप्तान शाई होप ने 66 गेंदों पर 78 रन बनाए और स्कोर 308 तक ले गए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने 63 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि साकिब महमूद ने तीन तोब्रायडन कार्स ने एक विकेट लिया।

Joe Root goes to 150 in some style!



His first ever in ODI cricket ✅



🤝 @IGcom