मोनाको : जानिक सिनर ने 186 दिनों में पहली बार किसी एटीपी मास्टर्स इवेंट में एक सेट गंवाया, लेकिन फिर भी वह टॉमस माचाक को हराकर मोंटे कार्लो क्वाटर्र-फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस इतालवी खिलाड़ी ने पिछले तीन मास्टर्स 1000 खिताब - पेरिस, इंडियन वेल्स और मियामी- बिना कोई सेट गंवाए जीते थे। हालांकि, उनके लगातार 37 सेट जीतने का सिलसिला अचानक तब टूट गया जब दूसरे सेट में उनका नियंत्रण खो गया और चेक गणराज्य के माचाक ने इसका फायदा उठाकर टाई-ब्रेक जीत लिया।

अक्टूबर में शंघाई मास्टर्स के बाद यह पहली बार था जब सिनर ने इस स्तर पर कोई सेट गंवाया था; उस समय वह नीदरलैंड के टैलन ग्रीक्सपोर के खिलाफ चोट के कारण मैच से हट गए थे। लेकिन सिनर ने मोनाको में अपना संयम वापस पाया, निर्णायक सेट को जीता और 6-1, 6-7 (3-7), 6-3 से जीत पूरी की - मास्टर्स टूर्नामेंट में यह उनकी लगातार 19वीं जीत थी। दूसरे वरीयता प्राप्त सिनर, जिन्होंने कभी क्ले-कोर्ट मास्टर्स 1000 खिताब नहीं जीता है, अंतिम आठ में कनाडा के छठी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर-अलियासिम का सामना करेंगे।

यदि सिनर मोंटे कार्लो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, तो सोमवार को जब रैंकिंग अपडेट होगी, तो वह कार्लोस अल्काराज की जगह दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगे। मई की शुरुआत में होने वाले इटैलियन ओपन तक उन्हें अपने किसी भी रैंकिंग अंक का बचाव नहीं करना है, क्योंकि पिछले साल इसी समय वह दो डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण तीन महीने का निलंबन झेल रहे थे। अल्काराज ने मोंटे कार्लो में अपने खिताब बचाने के अभियान को जारी रखा; दूसरे सेट में कई गलतियां करने के बाद उन्होंने वापसी की और अर्जेंटीना के टॉमस माटिर्न एचेवेरी को 6-1, 4-6, 6-3 से हराया।

शुरुआती सेट को 26 मिनट में आसानी से जीतने के बाद, इस स्पेनिश खिलाड़ी का खेल थोड़ा गिरा और दूसरे सेट में उन्होंने 23‘अनफोस्डर् एरर'(बिना दबाव के की गई गलतियां) किए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और निर्णायक सेट में 13‘विनर्स'(सीधे अंक दिलाने वाले शॉट) लगाए। सात बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन क्वाटर्र-फाइनल में आठवें वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक का सामना करेंगे; बुब्लिक ने मियामी ओपन के उपविजेता जिरी लेहेका को सीधे सेटों में हराया था।