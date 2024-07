लॉर्ड्स : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आखिरकार विंडीज के खिलाफ लार्ड्स के मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट जीतने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा बोल दिया। 188 टेस्ट खेलने वाले एंडरसन के नाम पर 704 विकेट हो गई हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनसे आगे 800 विकेट के साथ मुथैय्या मुरलीधरन तो 708 विकेट के साथ शेन वार्न बने हुए हैं। बहरहाल, अपनी रिटायरमेंट डे पर एंडरसन का मलाल रहा कि वह आखिरी दिन गुडाकेश मोटी का अपनी ही गेंद पर कैच नहीं पकड़ पाए। नहीं तो उनके विकेटों की संख्या 705 होती।

Jimmy delivering the goods at Lord's, one last time 🤣🍻 pic.twitter.com/QdFjUDVLIA