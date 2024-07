नई दिल्ली : सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 फाइनल (T20 world cup 2024 Final) में मैच का रुख तय करने वाले शानदार कैच को भगवान की योजना करार दिया। सूर्यकुमार ने जागरूकता और एकाग्रता का शानदार नमूना पेश करते हुए लांग आफ सीमा पर डेविड मिलर का अद्भुत रिले कैच लपककर टीम जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी।

सूर्यकुमार ने कहा कि इस खिताबी जीत में अपनी भूमिका को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने शनिवार को बारबाडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराया था। सूर्यकुमार यादव से जब पूछा गया कि क्या वह कैच मैच के सबसे अहम क्षणों में से एक था तो उन्होंने कहा कि मैं उस क्षण में देश के लिए कुछ विशेष करने के लिए आभारी हूं। यह भगवान की योजना थी।

सूर्यकुमार की इस कैच ने कई लोगों को 1983 एकदिवसीय विश्व कप में मदन लाल की गेंद पर कपिल देव के उस कैच की याद दिला दी जिस पर महान विवियन रिचर्ड आउट हुए थे। अंतिम ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन की दरकार थी और खतरनाक डेविड मिलर ने हार्दिक पंड्या की फुल टॉस पर लांग ऑफ की तरफ बड़ा शॉट लगाया लेकिन सूर्यकुमार ने बाउंड्री के करीब गेंद को पकड़ा, और बाउंड्री रस्सी के बाहर जाते हुए इसे छोड़ दिया और फिर वापस आकर शानदार कैच लपक लिया।

दिलीप ने कैच के बारे में बात करते हुए कहा कि जब ऐसा होता है तो उस समय फैसला और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह जानने का आत्मविश्वास होना कि वह गेंद फेंककर वापस आकर कैच लपक सकता है, यह उस समय लिया जाने वाला फैसला जिसमें वह अव्वल रहा। भारतीय टीम यह तूफान के कारण अभी ब्रिजटाउन में ही फंसी हुई है। इस तूफान के कारण हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं।

