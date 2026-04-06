स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा है। उनकी ताजा हार रविवार को हुई जब गेंदबाजी में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और RCB ने टिम डेविड तथा रजत पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 250/3 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 35 गेंदों में 99 रन जोड़े। इसके बाद मेहमान टीम ने जोरदार पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे लक्ष्य से पीछे रह गए और आखिरकार 207 रन बनाकर ऑल आउट हो गए।

CSK के गेंदबाजों में खलील अहमद को छोड़कर, बाकी सभी ने 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा रन दिए। स्पिनर नूर अहमद, जो IPL 2025 में CSK के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे, ने चार ओवरों में 49 रन दिए। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वह (नूर) इस समय CSK ​​की सबसे बड़ी समस्या हैं। उन्होंने इस सीजन में लगभग 10 ओवर गेंदबाजी की है और 100 से ज्यादा रन दिए हैं। उनके खाते में एक भी विकेट नहीं है। मेरा मानना ​​है कि अगर वह अपने रन-अप का एंगल ठीक कर लें, तो उनकी बॉडी अलाइनमेंट (शरीर का संतुलन) बेहतर हो जाएगी, और उनका हाथ, जो एक तरफ झुक जाता है, वह भी सीधा हो जाएगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनकी गेंदबाजी से बहुत निराश हूं, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है। उन्होंने पहले भी जोरदार प्रदर्शन किया है और उनकी इकॉनमी भी अच्छी रही है, लेकिन इस लीग में वह वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक अनुभवी गेंदबाज कभी भी हाफ-वॉली गेंद नहीं फेंकता। अंशुल कंबोज ने विराट कोहली को क्रीज से बाहर निकलते देखकर एक बाउंसर फेंकी और उन्हें आउट कर दिया। वहीं, मैट हेनरी ने विराट को क्रीज से बाहर निकलते देखने के बाद भी एक फ़ुल गेंद फेंकी।'