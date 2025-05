खेल डैस्क : भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक सप्ताह के निलंबन के बाद IPL 2025 फिर से शुरू हुआ। राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए 59वें मैच में भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भावपूर्ण माहौल देखने को मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान के लिए लाइनअप किया और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक भी अपने पैरों पर खड़े होकर तिरंगे लहराते हुए "भारत माता की जय" और "जय हिंद" के नारे लगाकर सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह माहौल उत्साहपूर्ण और एक ही समय में गंभीर था। प्रशंसकों ने सेना के सम्मान में एकजुटता दिखाई, जिसने पूरे स्टेडियम को भावनात्मक और देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बीसीसीआई का यह प्रयास सराहा गया।

सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट्स में प्रशंसकों ने इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "आईपीएल फिर से शुरू हुआ राष्ट्रगान के साथ, भारतीय सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। एक अन्य पोस्ट में कहा गया, "जय हिंद... खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने भारतीय सेना को सलामी दी, तुषार ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी टॉस के दौरान भारतीय आर्मी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष धन्यवाद। हम यहां सुरक्षित हैं और उन्हीं की वजह से खेल रहे हैं।

