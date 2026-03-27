स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने आधुनिक फ्रैंचाइजी क्रिकेट को बदलने में अहम भूमिका निभाई है जिसका असर न सिर्फ भारत पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा है। अपनी कमर्शियल कामयाबियों के अलावा यह नए टैलेंट को दिखाने, घरेलू खिलाड़ियों की साख बढ़ाने और उनमें से कई को दुनिया भर में मशहूर बनाने का एक अहम मंच भी है। हर सीजन कुछ बड़े खिलाड़ी चोट या फॉर्म में गिरावट की वजह से बाहर रहते हैं। इस साल भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कई खिलाड़ी चोट या उपलब्धता से जुड़ी दिक्कतों की वजह से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्रैंचाइजियों को उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को ढूंढना पड़ा है। लेकिन कई खिलाड़ी पिछले सीजन में न खेल पाने के बाद अब फिर वापसी कर रहे हैं।

कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर IPL में हमेशा से ही सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ियों में से रहे हैं और इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक कैमरन ग्रीन की वापसी हो रही है। पीठ की चोट की वजह से पिछला सीजन मिस करने के बाद ग्रीन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए हैं, जिन्होंने उन्हें 25.20 करोड़ रुपए की भारी-भरकम रक़म में खरीदा है।

ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस के साथ IPL में डेब्यू किया था और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 16 मैचों में 160.28 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 452 रन बनाए थे। वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लीग के आखिरी मैच में खेली गई उनकी जबरदस्त नाबाद शतकीय पारी इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी।

इसके बाद 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा जिससे लीग में एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर उनकी साख और मज़बूत हुई। हालांकि चोट की दिक्कतों की वजह से वह 2025 के सीजन में नहीं खेल पाए थे, और उस साल हुए मेगा ऑक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था।

सरफराज खान (चेन्नई सुपर किंग्स)

सरफराज खान का करियर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है जहां शुरुआत में मिली उम्मीदों से लेकर टीम से बाहर रहने तक के दौर उन्होंने देखे हैं। उन्हें पहली बार तब पहचान मिली जब वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ थे; वहां उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि 2018 के मेगा-ऑक्शन से पहले टीम ने उन्हें रिटेन कर लिया था। हालांकि उसके बाद के सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के साथ बिताए गए अगले दौर भी टीम में उनकी जगह पक्की करने में ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुए। नतीजतन, 2024 सीजन से पहले उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया और अगले कुछ सालों तक उनके पास कोई IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं था।

लीग से बाहर रहने के बावजूद सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में अपनी एक शानदार पहचान बनाना जारी रखा। 2025–26 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके जबरदस्त प्रदर्शन ने T20 फॉर्मेट में उनकी काबिलियत को साबित कर दिया। उन्होंने 65.20 की औसत और 203.8 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कुल 329 रन बनाए। ऑक्शन (नीलामी) वाले दिन सुबह ही सिर्फ 22 गेंदों पर खेली गई 73 रनों की उनकी तूफानी पारी ने उनकी अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इन्हीं शानदार प्रदर्शनों की बदौलत उनकी IPL में वापसी हुई और चेन्नई सुपर किंग्स ने 75 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया।

जेसन होल्डर (गुजरात टाइटन्स)

जेसन होल्डर IPL में लंबे समय से एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं, उन्होंने कई फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व किया है और 2023 में वे आखिरी बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। अपने अनुभव और ऑल-राउंड क्षमताओं के बावजूद अगले दो सीजन में उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने दूसरी जगहों पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला जिसमें 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलना भी शामिल है।

तब से होल्डर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जबरदस्त फॉर्म वापस पा ली है और वेस्टइंडीज के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के कप्तान के तौर पर भी सबको प्रभावित किया और अपनी बेहतरीन कप्तानी व निरंतरता का प्रदर्शन किया। 2026 सीजन से पहले गुजरात टाइटन्स ने उन्हें 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के दम पर होल्डर अब नई ऊर्जा के साथ IPL में वापसी कर रहे हैं और टाइटन्स के लिए एक अहम ऑल-राउंडर की भूमिका निभाने की पूरी क्षमता रखते हैं।

पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स)

पृथ्वी शॉ ने 2018 में एक रोमांचक युवा खिलाड़ी के तौर पर IPL में कदम रखा था और दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलते हुए अपने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। जब टीम का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स हो गया, तो टीम की वापसी में पृथ्वी शॉ ने जल्द ही एक अहम भूमिका निभाई और उनकी तरक्की इस बात से जाहिर होती है कि उन्हें भारत की नेशनल टीम में सभी फॉर्मेट में कितनी तेजी से जगह मिली।

लेकिन फॉर्म में लंबे समय तक गिरावट, साथ ही फिटनेस और अनुशासन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से शॉ टीम की नजर से गिर गए। IPL के दो निराशाजनक सीजन के बाद दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया और उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उन्होंने मुंबई की घरेलू टीम में भी अपनी जगह खो दी। महाराष्ट्र के साथ एक नई शुरुआत ने शायद उनके खेल में नई जान डाल दी है। घरेलू क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन से पता चलता है कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने 2026 सीजन से पहले उन्हें 75 लाख रुपए में फिर से साइन कर लिया है।

26 साल की उम्र में वह एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर (टॉप ऑफ द ऑर्डर) अगर वह कामयाब रहते हैं, तो यह उनके करियर में एक बड़ी वापसी का संकेत हो सकता है। इससे न सिर्फ उनके करियर की दिशा बदल सकती है बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनकी भूमिका को लेकर नई बहस भी छिड़ सकती है।

उमरान मलिक (कोलकाता नाइट राइडर्स)

उमरान मलिक ने 2021 में जब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत अपनी छाप छोड़ी; उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा जिसकी गति अक्सर 150 kmph से ज्यादा होती थी। उनका बेहतरीन सीजन 2022 में अपने चरम पर पहुंचा जब उन्होंने 22 विकेट लिए और उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली, इससे देश के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक के तौर पर उनकी काबिलियत साबित हुई।

तब से, चोटों ने उनकी तरक्की में रुकावट डाली है जिससे उनके खेलने के मौकों और असरदार प्रदर्शन, दोनों पर बुरा असर पड़ा है। 2025 की नीलामी से पहले रिलीज किए जाने के बाद मलिक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन कर लिया, लेकिन एक और चोट की वजह से वह इस सीजन से बाहर हो गए। अब पूरी तरह से फिट होकर और 2025 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर के लिए पूरा घरेलू सीजन खेलने के बाद मलिक एक नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। कोलकाता के मुख्य गेंदबाजों के टीम छोड़ने के बाद उनकी तेज गेंदबाजी की ताकत कमजोर पड़ गई है; ऐसे में मलिक के पास खुद को फिर से साबित करने का एक साफ़ मौका है।

फिन एलन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

फिन एलन की IPL यात्रा की शुरुआत काफी शांत रही। 2021 और 2022 में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ रहे, लेकिन एक होनहार और जोरदार शॉट लगाने वाले ओपनर माने जाने के बावजूद उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। तब से T20 क्रिकेट में उनकी साख काफी बढ़ गई है। बैटिंग क्रम में सबसे ऊपर अपने विस्फोटक अंदाज के लिए मशहूर एलन, इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं। 2025 में 196.6 का उनका शानदार स्ट्राइक रेट इस बात का सबूत है। वैश्विक मंच पर उनकी पहचान तब और पक्की हो गई, जब 2026 T20 विश्व कप के सेमी-फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में एक जबरदस्त शतक जड़ा जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक था।

अब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ IPL में वापसी करते हुए एलन अपने साथ निडर बैटिंग के दम पर बनी एक मजबूत साख लेकर आए हैं। अगर इस सीजन में उनकी उस फॉर्म की बस एक झलक भी देखने को मिल जाए, तो वे मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।