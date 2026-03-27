बेंगलुरु : कहते हैं कि क्रिकेट एक ‘जेंटलमैन' (भले लोगों) का खेल है। दूसरी ओर IPL एक ऐसा उत्सव है जहां ये ‘जेंटलमैन' कभी-कभी बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं और शनिवार की रात चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह फिर से शुरू होने जा रहा है। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

पिछले साल जब RCB ने आखिरकार अपना पुराना ‘मनहूस सिलसिला' तोड़ा और IPL की ट्रॉफी जीती, तो जीत का जश्न एक दुखद घटना में बदल गया। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ ने जीत की खुशी को फीका कर दिया; इस घटना में 11 फैंस की जान चली गई और अधिकारियों को सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा।

तब से लेकर अब तक, स्टेडियम के दरवाजों को नए सिरे से बनाया गया है, भीड़ को काबू करने के इंतजाम और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और इमरजेंसी के लिए बनाए गए नियमों में भी सुधार किया गया है। उम्मीद है कि इन सब बातों से सबक सीखा गया होगा; कल रात फैंस बिना किसी डर के अपनी टीम का हौसला बढ़ा पाएंगे और शायद इस जोश-खरोश के साथ-साथ उन्हें थोड़ी-बहुत इज्जत भी नसीब हो पाएगी।

पिच रिपोर्ट

मैदान की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पिच एकदम सपाट और तेज है, और बाउंड्री भी ज्यादा दूर नहीं हैं - गेंद हवा में ऐसे उड़ती है, मानो गुरुत्वाकर्षण ही छुट्टी पर चला गया हो। टॉस की अहमियत तो होती ही है, लेकिन कोई चालाक गेंदबाज या कोई जबरदस्त शॉट कुछ ही ओवरों में पूरे खेल का पासा पलट सकता है।

कोहली के हाथों में बल्लाबाजी की कमान

RCB की बल्लेबाजी की कमान विराट कोहली के हाथों में है - वह एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिनके पैरों की फुर्ती, टाइमिंग और जब चाहें तब अपनी पारी की रफ्तार बढ़ाने की काबिलियत उन्हें गेंदबाजों के लिए एक ‘दु:स्वप्न' बना देती है। फिल सॉल्ट और टिम डेविड पारी की शुरुआत में ‘एक्सप्रेस ट्रेन' की तरह तेज रफ्तार से खेलते हैं, अगर आपने अपना हेलमेट नहीं पहना, तो हो सकता है कि गेंद आपको जमीन पर ही गिरा दे!

रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑडर्र में मजबूती देते हैं; वे दबाव झेलने और जरूरत के हिसाब से अपनी गति बदलने में माहिर हैं। जितेश शर्मा विकेटकीपिंग के साथ-साथ पारी को खत्म करने का सही मिजाज भी रखते हैं, जबकि क्रुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड ऐसे ‘एक्स-फैक्टर' हैं जो बल्ले या गेंद से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।

गेंदबाजी विभाग को यश दयाल की गैरमौजूदगी और जोश हेजलवुड की अनुपलब्धता की भरपाई करनी होगी। ऐसे में, भुवनेश्वर कुमार के अनुभव और नुवान तुषारा व सुयश शर्मा के युवा जोश पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है कि वे शुरुआती सफलताएं दिलाएं और रनों पर अंकुश लगाएं।

जवाब देने को तैयार सनराइजर्स

ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद, आक्रामकता और अप्रत्याशितता के जबरदस्त मेल के साथ जवाब देने को तैयार है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी कुछ ही ओवरों में पूरे स्टेडियम में जोश भर सकती है। नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने वाले हेनरिक क्लासेन अपनी ताक़त के साथ-साथ सूझ-बूझ भरी बल्लेबाज़ी का भी प्रदर्शन करते हैं, जबकि लियाम लिविंगस्टोन, नीतीश रेड्डी और अनिकेत वर्मा मिडिल और लोअर-मिडिल ऑडर्र में बड़े-बड़े शॉट लगाकर, जरूरत पड़ने पर पारी की गति को तेज कर सकते हैं।

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी से गेंदबाज़ी आक्रमण में एक खालीपन आ गया है, जिससे जयदेव उनादकट और ब्रायडन कार्स पर शुरुआती सफलताएं दिलाने का दबाव बढ़ गया है; वहीं हर्षल पटेल और हर्ष दुबे को मिडिल ओवरों में रनों पर लगाम लगानी होगी। ‘इम्पैक्ट प्लेयर'के तौर पर नामित ज़ीशान अंसारी, अगर जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो वे मैच का पासा पलटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे गेंदबाजी में अपनी लय कितनी जल्दी हासिल करते हैं, और अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के दम पर बड़े लक्ष्य का पीछा करने या विशाल स्कोर खड़ा करने में कितने सफल होते हैं। संक्षेप में कहें तो, यह सीज़न का पहला मैच महज क्रिकेट से कहीं बढ़कर है। यह पैसा, भावनाएं, प्रबंधन, भव्यता और इतिहास का एक ही मैदान में होने वाला जबरदस्त संगम है।

RCB की संतुलित टीम, घरेलू मैदान का फायदा और गेंदबाजी में मौजूद गहराई उन्हें थोड़ा-सा बढ़त दिलाती है, लेकिन एसआरएच की जबरदस्त मारक क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह मुकाबला देखने लायक होगा। खेल का सही क्रियान्वयन, सही मानसिकता और थोड़ी-सी किस्मत ही यह तय करेगी कि कौन-सी टीम इस सीजन की शुरुआत जीत के साथ करती है।

संभावित प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी

सनराइजर्स हैदराबाद : हेनरिक क्लासेन, इशान किशन (कप्तान), अनिकेत वर्मा, टीएम हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्से, शिवम मावी