स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर है। गुरुवार (9 अप्रैल) को खेले गए मैच नंबर-15 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में 3 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ, जहां लखनऊ ने 182 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

आखिरी गेंद तक चला रोमांच

कोलकाता द्वारा दिए गए 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुकाबला अंत तक कांटे का बना रहा। आखिरी ओवर में मैच पूरी तरह रोमांचक हो गया और अंतिम गेंद पर जीत हासिल कर LSG ने बाजी मार ली।

मुकुल चौधरी ने खेली मैच जिताऊ पारी

लखनऊ की जीत के हीरो मुकुल चौधरी रहे, जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पलट दिया और टीम को यादगार जीत दिलाई।

दोनों टीमों की फॉर्म पर नजर

कोलकाता नाइट राइडर्स का यह सीजन अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली थी, लेकिन इसके बाद टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर वापसी की और अब KKR के खिलाफ जीत के साथ लय पकड़ ली है।

प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी

लखनऊ सुपर जायंट्स : मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव