स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 शुरू होने से ठीक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को तगड़ा झटका लगा है। टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण चोटों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे मैनेजमेंट को अचानक बदलाव करने पड़ रहे हैं। पहले ही कुछ खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी से जूझ रही KKR अब आकाश दीप के बाहर होने के बाद नए विकल्प तलाशने में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइज़ी अब मुंबई इंडियंस के पूर्व गेंदबाज़ आकाश मधवाल को टीम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

आकाश दीप की चोट से KKR की बढ़ी मुश्किलें

आकाश दीप को KKR ने IPL 2026 के लिए एक अहम भारतीय तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर टीम में शामिल किया था। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उनकी फिटनेस ने टीम की योजना पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि वह लोअर-बैक स्ट्रेस (पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव) से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें करीब तीन महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। इससे साफ हो गया है कि वह इस पूरे सीज़न में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

पहले से चोटिल हैं हर्षित राणा

KKR की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम के एक और प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा भी पहले ही चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 के अभ्यास मैच के दौरान चोट लगी थी, जिससे उनका IPL खेलना भी मुश्किल हो गया। लगातार दो भारतीय पेसरों के बाहर होने से KKR की बॉलिंग यूनिट काफी कमजोर नजर आ रही है।

आकाश मधवाल बन सकते हैं नया विकल्प

रिपोर्ट्स के अनुसार, KKR अब आकाश मधवाल को आकाश दीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल करने की योजना बना रही है। मधवाल पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं और IPL में अपने प्रदर्शन से पहचान बना चुके हैं। खासकर 2023 के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका 5/5 का स्पेल आज भी याद किया जाता है, जो IPL प्लेऑफ़ इतिहास के सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ी प्रदर्शन में गिना जाता है। हालांकि, उनका इकॉनमी रेट थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाती है।

युवा टैलेंट RS अंबरीश पर भी नजर

KKR सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि युवा प्रतिभाओं पर भी दांव लगाने के मूड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइज़ी RS अंबरीश को भी टीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। अंबरीश हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने टूर्नामेंट में 11 विकेट लेकर अपनी क्षमता साबित की थी। उनकी ऑलराउंड क्षमता KKR के लिए अतिरिक्त फायदा साबित हो सकती है।

तेज गेंदबाजी आक्रमण को फिर से संतुलित करने की चुनौती

लगातार चोटों के कारण KKR को अपनी गेंदबाज़ी रणनीति पूरी तरह से दोबारा बनानी पड़ रही है। पहले ही टीम ने मुस्तफिज़ुर रहमान की जगह ब्लेसिंग मुज़रबानी को शामिल किया था, और अब एक और बदलाव करना लगभग तय माना जा रहा है। फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वह कम समय में एक संतुलित और प्रभावी बॉलिंग यूनिट तैयार करे।

IPL 2026 से पहले KKR की रणनीति पर असर

इन चोटों का असर सिर्फ टीम संयोजन पर ही नहीं, बल्कि पूरे सीज़न की रणनीति पर पड़ सकता है। KKR को अब अपने घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों के बीच सही संतुलन बनाना होगा, ताकि टीम शुरुआती मुकाबलों में ही पिछड़ न जाए। आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की आधिकारिक घोषणा के साथ यह साफ हो जाएगा कि KKR किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है।

