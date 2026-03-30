स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच से हो गई है। पिछले साल RCB ने आखिरकार अपना पहला IPL खिताब जीतकर ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। इसके बाद अब सिर्फ तीन टीमें ऐसी बची हैं जिन्होंने अभी तक IPL का खिताब नहीं जीता है। ये टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स हैं। जहां LSG 2022 में इस टूर्नामेंट से जुड़ी, वहीं दिल्ली और पंजाब की टीमें 2008 में टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रही हैं।

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बताया है कि हाल के दिनों में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी चिंता टीम की निरंतरता रही है। पठान ने यह भी बताया कि DC के कप्तान अक्षर पटेल, जिन्हें फ्रेंचाइजी से 16.5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, के लिए गेंदबाजी के लिहाज से पिछला सीजन औसत दर्जे का रहा क्योंकि इस लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज में विकेट लेने की काबिलियत की कमी दिखी। पिछले सीजन के 12 मैचों में अक्षर ने सिर्फ 5 विकेट लिए और 263 रन बनाए।

पठान ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'पिछले साल अक्षर पटेल की गेंदबाजी में विकेट लेने की काबिलियत की कमी थी। उनका आत्मविश्वास यकीनन बढ़ा होगा, लेकिन अगर वह अपनी तरफ से नियमित रूप से विकेट लेते हैं, तो उनके पास कुलदीप यादव जैसा विकेट लेने वाला गेंदबाज है और विपराज निगम को भी काफी मदद मिलेगी।"

उन्होंने आगे कहा, 'आपको अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसी स्पिन-गेंदबाजी की जोड़ी कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आपको इसमें विपराज निगम का नाम भी जोड़ना होगा। विपराज के साथ उनके पास दो ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार दो वर्ल्ड कप जीते हैं। भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों वाला ऐसा अनुभव आपको हर जगह नहीं मिलता।'

DC ने पिछले सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, लगातार चार मैच जीते थे। उन्होंने LSG, SRH, चेन्नई सुपर किंग्स और RCB को हराया, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस से हार गए और अपनी लय खो दी। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली यह टीम अपने पिछले 10 मैचों में से सिर्फ तीन ही जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में 5 स्थान पर रही। अब नजरें IPL 2026 पर हैं जहां दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी।