स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी चर्चा के केंद्र में हैं। पिछले सीज़न में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से तहलका मचाने वाले इस 14 वर्षीय खिलाड़ी से इस बार और भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनका कद बढ़ रहा है, वैसे-वैसे दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने चेतावनी दी है कि सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाज़ी जितनी ताकत है, उतनी ही उनके लिए चुनौती भी बन सकती है।

निडर बल्लेबाज़ी: ताकत भी, जोखिम भी

आकाश चोपड़ा ने ‘IPL Today Live’ पर बात करते हुए कहा कि वैभव का एग्रेसिव अप्रोच उन्हें खास बनाता है, लेकिन यही स्टाइल कभी-कभी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। उनके मुताबिक, अगर बल्लेबाज़ हर गेंद पर आक्रमण करने की कोशिश करता है और लगातार जल्दी आउट होता है, तो आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह दबाव और भी बढ़ जाता है, जहां प्रदर्शन ही खिलाड़ी की पहचान तय करता है।

IPL का अलग दबाव और मानसिक चुनौती

चोपड़ा ने यह भी समझाया कि IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक बड़ा मंच है जहां खिलाड़ियों को लगातार खुद को साबित करना होता है। उन्होंने कहा कि इस लीग में खिलाड़ियों को यह अहसास रहता है कि उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए बड़ी रकम दी जा रही है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है। खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए यह माहौल बिल्कुल नया होता है, जहां हर मैच के साथ उम्मीदें और जांच बढ़ती जाती हैं।

शानदार डेब्यू सीज़न ने बढ़ाई उम्मीदें

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में सिर्फ सात मैचों में 252 रन बनाकर सबको चौंका दिया था। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा और उन्होंने कई बड़े शॉट्स लगाए। इतना ही नहीं, वह सबसे कम उम्र में T20 शतक लगाने वाले भारतीय भी बने। इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनसे लगातार ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता।

लाइमलाइट और ऑफ-फील्ड चुनौतियां

चोपड़ा ने IPL के ऑफ-फील्ड दबावों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान के बाहर मिलने वाली शोहरत—जैसे विज्ञापन, फैंस, मीडिया इंटरैक्शन—को संभालना भी उतना ही जरूरी है। युवा खिलाड़ी अक्सर इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते, और लगातार सुर्खियों में बने रहना उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

अनुभव और मार्गदर्शन की अहम भूमिका

चोपड़ा ने यह भी बताया कि पिछले सीज़न में वैभव को राहुल द्रविड़ जैसे अनुभवी मेंटर के साथ काम करने का मौका मिला था, जिससे उन्हें काफी सीख मिली। हालांकि, इस बार परिस्थितियां अलग हैं—अब वह एक उभरते खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।