खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतक बनाने के साथ ही केएल राहुल ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज पांच हजार रन पूरे कर लिए। राहुल ने डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 135 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। राहुल ने इसे 130 पारियों में ही अपने नाम कर लिया है। बहरहाल, एकाना में लखनऊ ने पहले खेलते हुए ऐडन मारक्रम के अर्धशतक की बदौलत 159रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी दिल्ली की ओर से अभिषेक ने अर्धशतक लगाया। वहीं, केएल राहुल ने 42 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर 18वें ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी।



आईपीएल में सबसे तेज 5 हजार रन

130 पारियां : केएल राहुल

135 पारियां : डेविड वार्नर

157 पारियां : विराट कोहली

161 पारियां : एबी डिविलियर्स

168 पारियां : शिखर धवन

173 पारियां : सुरेश रैना

187 पारियां : रोहित शर्मा

208 पारियां : एमएस धोनी

