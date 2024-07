खेल डैस्क : टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के साथ खेली गई तीन टी20 मैचों की सीरीज ड्रा करवा ली है। मंगलवार को चेन्नई के एमए चिंदबरम स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने पहले खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम को महज 84 रन पर ही ऑलआऊट कर दिया था। जवाब में भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही साथ ही साथ टीम इंडिया को 10 विकेट से जीत दिला दी। बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 12 रन से जीता था। दूसरा टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में भारत के पास सीरीज ड्रा करवाने का ही मौका था। तीसरे टी20 में भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया और सीरीज ड्रा करवा ली।



दक्षिण अफ्रीका : 84-10 (17.1 ओवर)

दक्षिण अफ्रीका की शुरूआत खराब रही। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट महज 9 रन बनाकर चौथे ओवर में श्रेयांका पाटिल का शिकार हो गईं। पांचवें ओवर में मारिजैन कप्प भी पूजा का शिकार हो गई। इस दौरान ताजमिन ब्रिट्स ने 20 तो एनेके बॉश ने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। भारत की ओर से पूजा वस्तकार ने 13 रन देकर 4 विकेट लीं। जबकि राधा यादव ने 3 ओवर में केवल 6 रन देकर 3 विकेट लीं और दक्षिण अफ्रीका को 84 रन पर ही रोक दिया।



भारत : 88-0 (10.5 ओवर)

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण के आगे स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा की जोड़ी ने टीम को मजबूत शुरूआत दी। क्योंकि भारतीय टीम पहले ही दक्षिण अफ्रीकी टीम को सस्ते में आऊट कर मानसिक तौर पर लाभ ले चुकी थी ऐसे में भारतीय बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करते हुए पॉजीटिव अप्रोच करते हुए दिखीं। शैफाली ने जहां 25 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाए तो वहीं, स्मृति मंधाना ने 40 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए और टीम को जीत दिला दी।

मैच के बाद राधा यादव ने कहा कि आज बहुत मजा आया। वे पहले 2 मैचों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे इसलिए एक गेंदबाज़ी समूह के रूप में हम अपने प्रदर्शन से निराश थे। हम वापस गए और इस बारे में चर्चा की कि हम चीजों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमने आज अच्छा प्रदर्शन किया।

वहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज पूजा वस्त्रकार ने कहा कि हमने नेट्स में जो भी अभ्यास किया, हमने उस पर अमल करने की कोशिश की। विकेट-टू-विकेट गेंदबाजी करना चाहता था और मैं चीजों को सरल रखने की कोशिश करता हूं। नई गेंद लेना एक बेहतरीन अवसर है और मैंने इस जिम्मेदारी का आनंद भी लिया।



भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमने उन चीजों के बारे में बात की जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है और आज हमने जिस तरह से खेला उस पर मुझे गर्व है। आगे चलकर हमारे सामने भी इसी तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं जहां हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और खुद को अभिव्यक्त करना होगा। हम आज सकारात्मक थे और एक टीम के रूप में खेले।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका महिला : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, मारिज़ैन कप्प, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, एनेके बॉश, एनेरी डर्कसन, एलिज-मारी मार्क्स, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा।

भारत महिला : शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), एस सजना, पूजा वस्त्राकर, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।