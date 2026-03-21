स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिसंबर 2026 में साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे में तीन वनडे मैच और एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे पहले अप्रैल में दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी।

वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहली भिड़ंत

यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि नवंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की यह पहली भिड़ंत होगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वनडे सीरीज ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा होगी, जिससे पॉइंट्स टेबल पर भी असर पड़ेगा।

वनडे सीरीज का शेड्यूल और वेन्यू

वनडे सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी। पहला मैच पोटचेफस्ट्रूम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः ब्लोमफोंटेन और केप टाउन में होगा। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद भारतीय टीम 6 दिसंबर को बेनोनी में साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगी, ताकि खिलाड़ी वहां की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकें।

ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी खेला जाएगा

वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 20 से 23 दिसंबर तक गेकेबेर्हा में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में चौथी भिड़ंत होगी। खास बात यह है कि इस मैदान पर यह सिर्फ दूसरा महिला टेस्ट मैच होगा। 2026 में भारतीय टीम का यह दूसरा टेस्ट मैच भी होगा।

भारत का साउथ अफ्रीका दौरा 2026 – पूरा शेड्यूल

6 दिसंबर: वॉर्म-अप मैच, बेनोनी

9 दिसंबर: पहला वनडे, पोटचेफस्ट्रूम

12 दिसंबर: दूसरा वनडे, ब्लोमफोंटेन

15 दिसंबर: तीसरा वनडे, केप टाउन

20–23 दिसंबर: टेस्ट मैच, गेकेबेर्हा

इसके अलावा भारतीय टीम अप्रैल 2026 में भी साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी, जहां 17 से 27 अप्रैल तक पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी।