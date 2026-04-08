स्पोर्ट्स डेस्क: Hockey India ने अर्जेंटीना दौरे के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह दौरा 13 से 17 अप्रैल 2026 तक ब्यूनस आयर्स में खेला जाएगा। यह चार मैचों की सीरीज टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगे FIH हॉकी वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं।

अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन

इस टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला है। मुख्य कोच Sjoerd Marijne ने टीम चयन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। यह दौरा सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मौका भी है।

सलिमा टेटे को मिली कप्तानी

मिडफील्डर Salima Tete टीम की कप्तानी करेंगी। वह अपनी तेज़ी, समझदारी और आक्रामक खेल के लिए जानी जाती हैं।उनकी अगुवाई में टीम एक मजबूत प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी।

दीपिका की वापसी से बढ़ी ताकत

फॉरवर्ड Deepika की टीम में वापसी सबसे बड़ी खबरों में से एक है। चोट से उबरने के बाद वह टीम में लौटी हैं और ड्रैग-फ्लिकर के रूप में अहम भूमिका निभाएंगी। कोच ने भी उनकी वापसी को टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बताया है।

सविता की वापसी, गोलकीपिंग मजबूत

अनुभवी गोलकीपर Savita Punia की वापसी से टीम की डिफेंस मजबूत हुई है। पिछले टूर्नामेंट में उनकी गैरमौजूदगी में बिचु देवी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे टीम में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।

युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

रुतुजा पिसाल, साक्षी राणा और इशिका जैसे युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। यह दौरा इन खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने और भविष्य में टीम में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका होगा।

कोच का बयान

मुख्य कोच स्जोर्ड मारिन ने कहा, 'यह दौरा हमारे लिए बेहद अहम है। हम ज्यादा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव देना चाहते हैं और मजबूत टीम के खिलाफ खुद को परखना चाहते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'इससे हमें टीम की गहराई बढ़ाने और नए कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका मिलेगा।'

कब और कहां होंगे मुकाबले

भारत और अर्जेंटीना के बीच चार मुकाबले 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को खेले जाएंगे। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। यह सीरीज टीम के लिए बड़े टूर्नामेंट से पहले महत्वपूर्ण तैयारी साबित होगी।

