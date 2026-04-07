स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम 11 से 17 अप्रैल के बीच रूस के खिलाफ तीन मैत्री मैच खेलेगी। यह मुकाबले सोची में आयोजित होंगे, जहां टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। इस दौरे के लिए मुख्य कोच Pamela Conti ने 23 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

कब और कहां होंगे मुकाबले

भारत और रूस के बीच ये तीनों मैच 11, 14 और 17 अप्रैल को सोची के मात्सेस्टा फुटबॉल सेंटर में खेले जाएंगे। टीम सोमवार देर रात सोची पहुंच चुकी है और मुकाबलों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह सीरीज खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का अच्छा मौका होगी।

एशियन कप की तैयारी पर फोकस

भारतीय टीम इस साल चीन में होने वाले AFC अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारी कर रही है। इस टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया (2 मई), जापान (5 मई) और लेबनान (8 मई) से होगा। सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे खेले जाएंगे।

हालिया प्रदर्शन से बढ़ा आत्मविश्वास

भारतीय टीम हाल ही में म्यांमार के यांगून दौरे पर गई थी, जहां उसने मेजबान टीम के खिलाफ दो मैत्री मैच खेले। इन मुकाबलों में टीम ने 2-0 और 3-2 से जीत दर्ज की, जिससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। इसके बाद टीम ने बेंगलुरु में प्रशिक्षण शिविर भी लगाया।

23 सदस्यीय टीम का ऐलान

मुख्य कोच Pamela Conti ने संतुलित टीम का चयन किया है, जिसमें सभी विभागों को मजबूत किया गया है।

गोलकीपर: मुन्नी, सूरजमुनी कुमारी, तम्फसाना देवी

डिफेंडर: अलीना देवी, अलीशा लिंगदोह, दिव्यानी लिंडा, एलिजाबेद लाकड़ा, जॉयशिनी चानू, रितु बड़ाईक, तानिया देवी

मिडफील्डर: अभिस्ता बासनेट, अल्वा देवी, बोनिफिलिया शुल्लई, जुलान नोंगमैथेम, प्रितिका बर्मन, रेडिमा देवी, थंडामोनी बास्की

फॉरवर्ड: अनुष्का कुमारी, अनविता रघुरामन, जोया, ओलिविया चानू, पर्ल फर्नांडीस, वैलैना फर्नांडीस

टीम के लिए क्यों अहम है यह दौरा

यह दौरा खिलाड़ियों को मजबूत टीम के खिलाफ खेलने और अपनी रणनीति को परखने का मौका देगा। रूस जैसी टीम के खिलाफ खेलना भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो एशियन कप से पहले टीम को बेहतर बनाने में मदद करेगा।