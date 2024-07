नई दिल्ली : भारत के टी20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह समेत स्टार क्रिकेटरों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम मोदी ने टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नाश्ते का प्रबंध कराया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री के साथ बैठक के बाद टी20 विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार विजेता बुमराह ने कहा कि नाश्ते के लिए पीएम मोदी के आवास पर आमंत्रित किया जाना सम्मान की बात थी।

बुमराह ने एक्स पर लिखा- आज सुबह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के आवास पर आमंत्रित किया जाना सम्मान की बात थी। आपकी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर @नरेंद्रमोदी।

शीर्ष टी20 ऑलराउंडर हार्दिक ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और एक्स पर लिखा- हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री @नरेंद्रमोदी जी से मिलना सौभाग्य की बात है। हमारी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद सर।

बैठक के बाद चहल ने एक्स पर लिखा- पूरी टीम के साथ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर से मिलकर विनम्र महसूस हुआ। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद सर, यह हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।

मोहम्मद सिराज, जो न्यूयॉर्क की मुश्किल सतह पर ग्रुप स्टेज में भारत के तेज आक्रमण का हिस्सा थे, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम से मिलना बेहद सम्मान की बात है। सिराज ने लिखा- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना बेहद सम्मान की बात है। गर्व का क्षण। आपके दयालु शब्दों और हमें हमेशा प्रेरित करने के लिए धन्यवाद सर। हम भारत के झंडे को ऊंचा फहराने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। जय हिंद।

It’s an absolute honour to meet our honourable PM @narendramodi Ji. 🙏



टी20 वर्ल्ड कप में 17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने खुलासा किया कि पीएम मोदी से मिलना एक यादगार पल था। अर्शदीप ने एक्स पर लिखा - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक यादगार पल! आपके हार्दिक निमंत्रण के लिए और हमारे साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए धन्यवाद। इसे अपनी टीम और परिवार के साथ साझा करने पर गर्व है।

भारत के गतिशील विकेटकीपर-बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी सर से मिलकर खुशी हुई।