स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के गोल्फर Alex Fitzpatrick ने इंडियन ओपन जीतकर DP World Tour में अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। उन्होंने शानदार फाइनल राउंड खेलते हुए स्पेन के Eugenio Chacarra को दो शॉट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट Indian Open में खेला गया।
Alex Fitzpatrick की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उनके भाई Matt Fitzpatrick ने पिछले हफ्ते PGA Tour का Valspar Championship जीता था। इस तरह दोनों भाई लगातार हफ्तों में DP World Tour और PGA Tour जीतने वाले पहले भाई बन गए हैं, जो गोल्फ इतिहास में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
फाइनल राउंड की शुरुआत में Alex पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी नौ होल में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने बढ़त बना ली। दूसरी ओर चकारा ने 15वें होल से लगातार तीन बोगी कर दी, जिसका फायदा Alex को मिला और उन्होंने बढ़त हासिल कर ली।
17वें होल में बर्डी करने के बाद Alex Fitzpatrick ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली। 18वें होल पर डबल बोगी के बावजूद उनकी जीत सुरक्षित रही और उन्होंने दो शॉट से टूर्नामेंट जीत लिया।
इस जीत के बाद Alex Fitzpatrick काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि यह जीत उनके लिए बहुत खास है। उन्होंने कहा कि वह अपने भाई को आदर्श मानते हैं और आगे भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं।