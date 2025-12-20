नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए साल 2025 कई मायनों में निराशाजनक रहा। जिन स्टार खिलाड़ियों से चौके-छक्कों की बरसात और मैच जिताऊ पारियों की उम्मीद थी, वही खिलाड़ी पूरे साल संघर्ष करते नजर आए। खराब फॉर्म, औसत प्रदर्शन और लगातार नाकामियों की वजह से कुछ खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए, तो एक दिग्गज को मजबूरी में एक फॉर्मेट से संन्यास तक लेना पड़ा। आइए नजर डालते हैं उन भारतीय क्रिकेटर्स पर, जिनका 2025 का सफर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया।

2025 में इन भारतीय क्रिकेटर्स का फ्लॉप प्रदर्शन

1. शुभमन गिल

शुभमन गिल के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, लेकिन वनडे और टी20 इंटरनेशनल में उनका बल्ला ज्यादातर खामोश ही रहा। खासकर टी20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे। वनडे क्रिकेट में भी वे अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। अब आने वाला साल गिल के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर सीमित ओवरों में उनका फॉर्म नहीं सुधरता है तो उनके ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी बने रहने पर संकट आ सकता है।

2. टी20 में कप्तान होकर भी नाकाम रहे सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिहाज से यह साल उनके लिए निराशाजनक रहा। उन्होंने 21 मैचों की 19 पारियों में केवल 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा, जो उनके कद के खिलाड़ी के लिए बेहद कमजोर आंकड़े हैं। हैरानी की बात यह रही कि पूरे साल वे एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। टीम की जीत के बावजूद उनकी खराब फॉर्म नजरअंदाज नहीं की जा सकी।

3. आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत का फीका प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत पर सबकी निगाहें टिकी थीं। लखनऊ सुपरजायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा था, लेकिन पंत उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। उन्होंने टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक जरूर लगाया, जिससे उनकी काबिलियत झलकी, लेकिन कुल 14 मैचों में वे सिर्फ 269 रन ही बना पाए। इतनी बड़ी कीमत के मुकाबले यह प्रदर्शन औसत ही कहा जाएगा। अब पंत को अगले सीजन में दमदार वापसी की उम्मीद होगी।

4. आईपीएल 2025 में मोहम्मद शमी भी रहे फ्लॉप

मोहम्मद शमी ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था। इसी वजह से लखनऊ सुपरजायंट्स ने उन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल किया। हालांकि आईपीएल 2025 में शमी अपनी लय में नजर नहीं आए। उन्होंने 9 मैच खेले, लेकिन केवल 6 विकेट ही हासिल कर सके। एक अनुभवी और भरोसेमंद गेंदबाज के तौर पर यह प्रदर्शन निराशाजनक माना गया।

5. सफेद जर्सी में आखिरी बार नजर आए विराट कोहली

विराट कोहली के लिए 2025 का साल बेहद भावुक और मुश्किल भरा रहा। उन्होंने इस साल सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला, जो 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उस मैच में उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया, औसत 11.50 और स्ट्राइक रेट 28.39 रहा। हालांकि एक मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी को जज करना सही नहीं है, लेकिन इसी के बाद विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा, जिसने फैंस को झकझोर कर रख दिया।