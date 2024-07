कोलंबो : भारत का श्रीलंका दौरा 26 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 सीरीज के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी। पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सीरीज के टी20ई चरण की मेजबानी करेगा, जबकि आर प्रेमदासा को 50 ओवर के मैचों की मेजबानी मिलेगी। पहला T20I 26 जुलाई को होगा, उसके बाद 27 जुलाई को दूसरा और 29 जुलाई को अंतिम होगा। दोनों टीमें नए मुख्य कोचों के साथ मैदान पर उतरेंगी। श्रीलंका के लिए सनथ जयसूर्या अंतरिम मुख्य कोच हैं जबकि भारत के लिए राहुल द्रविड़ के बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर मुख्य कोच बनकर श्रीलंका पहुंचेंगे।

दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सफेद गेंद सीरीज के आखिरी मुकाबले जुलाई 2021 में हुए था, जिसमें द्रविड़ ने शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम को कोचिंग दी थी। भारत ने एकदिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती जबकि श्रीलंका ने समान अंतर से टी20ई श्रृंखला हासिल की थी। टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराने के बाद यह भारत की दूसरी टी20ई श्रृंखला होगी। वर्तमान में टीम इंडिया शुभमन गिल के नेतृत्व और वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में जिमबाब्वे के दौरे पर हैं। सीरीज फिलहाल 2-1 से भारत के कब्जे में है।

