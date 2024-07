खेल डैस्क : भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए एक युवा रोस्टर का अनावरण किया है, जिसमें सभी मैच जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होंगे। 3 जुलाई को ही गिल भारतीय टीम से जुड़े। भारत के इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण कोच की भूमिका निभाएंगे। इस दौरे के लिए ही लक्ष्मण राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जोकि अपना कार्यकाल खत्म कर चुके हैं।

