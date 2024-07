खेल डैस्क : हरारे के मैदान पर पांचवें टी20 मुकाबले के दौरान भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल भले ही पहली ओवर में आऊट हो गए लेकिन इससे पहले वह एक गेंद पर टीम के लिए 13 रन जोड़कर यूनीक रिकॉर्ड बना गए। चौथे टी20 मुकाबले में 93 रन बनाकर टीम इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाने वाले जयसवाल ने आते ही पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। तब जिमबाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा गेंदबाजी कर रहे थे। रजा की यह गेंद नो बॉल रही। इससे भारत का स्कोर बिना कोई गेंद 7 रन हो गया। रजा ने अगली जो लीगल डिलिवरी फेंकी, उसपर जयसवाल ने एक बार फिर से सामने छक्का मार दिया। इस तरह भारतीय टीम को सिर्फ एक लीगल गेंद पर 13 रन मिल गए।

