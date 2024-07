खेल डैस्क : हरारे के मैदान पर जिमबाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भले ही कप्तान शुभमन गिल 2 ही रन बनाकर आऊट हो गए। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवड़ ने एक छोर संभालकर स्कोर 200 पार पहुंचा दिया। मुकाबले में ऋतुराज ने भी 47 गेंदों पर 77 रन की उत्कृष्ट पारी खेली। शुभमन के दूसरे ही ओवर में आऊट होने के बाद ऋतुराज ने एक छोर पर विकेट बचाए रखा और अंत में ताबड़तोड़ शॉट लगाकर स्कोर मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि ऋतुराज के लिए शुरूआती ओवर अच्छे नहीं गए थे। उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि पिच काफी कठिन थी। पहली 15 गेंदें मैंने खेलीं, मैंने एक भी गेंद को बीच में नहीं डाला। विकेट थोड़ा कठिन था, मैंने और अभिषेक ने बात की कि हमें अपना समय लेना चाहिए और फिर अपने शॉट्स लगाने चाहिए और यह काम कर गया।

7⃣7⃣* for Ruturaj - Tribute to Thala on his special day 🙌#SonySportsNetwork #ZIMvIND #TeamIndia | @Ruutu1331 pic.twitter.com/u8sf5pxfEZ