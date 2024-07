पल्लेकेले : भारतीय टीम 27 जुलाई से शुरू होने वाली सफेद गेंद की श्रृंखला से पहले सोमवार शाम को श्रीलंका के पल्लेकेले पहुंची। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक्स को लिया और टीम के आगमन का एक वीडियो पोस्ट किया और एक्स पर कैप्शन दिया- मुंबई से पल्लेकेले वाया कोलंबो, #टीमइंडिया श्रीलंका पहुंच गई है। तीन टी20 मैच 27 जुलाई, 28 जुलाई और 30 जुलाई को होंगे, जिसके बाद तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला होगी जो 1 अगस्त से शुरू होगी। पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम श्रृंखला के टी20ई चरण की मेजबानी करेगा, जबकि आर प्रेमदासा को 50 ओवर के मैचों की मेजबानी मिलेगी।

Mumbai to Pallekele via Colombo ✈️ 🚌#TeamIndia have reached Sri Lanka 🇱🇰#SLvIND pic.twitter.com/ffDYJOV7wm