नई दिल्ली : दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को श्रीलंका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे चरण में टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। बीसीसीआई ने वीरवार शाम बैठक के बाद महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि पिछले महीने बारबाडोस में 2024 टी20 विश्व कप जीत के बाद जिम्बाब्वे में भारत को 4-1 से टी20 सीरीज जीताने वाले शुभमन गिल दोनों टीमों में उपकप्तान होंगे।

सूर्यकुमार, जो आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 2 पर हैं, ने सभी प्रारूपों में भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट में मुंबई टीम की कप्तानी की है। उन्होंने वनडे विश्व कप फाइनल के बाद पिछले नवंबर में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 टी20ई जीत दिलाई और फिर दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में उनकी कप्तानी में भारत ने सीरीज 1-1 से ड्रा कराई।

दिलचस्प बात यह है कि गिल को ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या से पहले नया टी20ई उप-कप्तान बनाया गया है। सूर्यकुमार के साथ-साथ यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या और रवि बिश्नोई को सिर्फ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। ऋषभ पंत को टी20आई और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है, साथ ही शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और खलील अहमद भी शामिल हैं। रोहित के साथ-साथ विराट कोहली, के.एल. राहुल, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर श्रीलंका दौरे के 50 ओवर के चरण के लिए शामिल हो रहे हैं, जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेगा।

रियान पराग जिन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर अपना टी20ई डेब्यू किया और हर्षित राणा जोकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के साथ आईपीएल 2024 के प्रभावशाली समापन के बाद पहले दो मैचों के लिए टीम में थे, को अब भारतीय वनडे टीम में पहली बार कॉल-अप मिला है। जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका दौरे से पूरी तरह आराम दिया गया है।

भारतीय टीम 22 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 27 और 28 जुलाई को लगातार टी20ई के साथ अपने दौरे की शुरुआत करेगा। इसके बाद 30 जुलाई को आखिरी टी20 होगा। इसके बाद आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रमशः 2, 4 और 7 अगस्त को तीन वनडे मैच होंगे। गौतम गंभीर के लिए बतौर कोच यह पहला दौरा होगा।

