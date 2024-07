खेल डैस्क : सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई दौरे पर पहले ही टी20 में एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों की तौबा तौबा करवा दी। पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार ने महज 22 गेंदों पर अर्धशतक ठोका और श्रीलंका के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। सूर्य जब बल्लेबाजी करने आए थे तब भारत का स्कोर 6 ओवर में 74/1 था। सलामी बल्लेबाजों शुभमन गिल और यशस्वी जयसवाल ने टीम को यह गति दी थी। इसके बाद सूर्य ने इस गति को बनाए रखा। सूर्यकुमार ने 7 चौके और 2 छक्कों समेत अर्धशतक बनाया। अर्धशतक बनाने के बाद गौतम गंभीर ने डगआउट से खड़े होकर सूर्य का अभिनंदन किया।

सूर्यकुमार ने श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वह श्रीलंका के खिलाफ मात्र छह मैचों में ही 305 रन बना चुके हैं। इसमें 3 अर्धशतक और एक शतक भी शामिल हैं। सूर्यकुमार ने श्रीलंका के खिलाफ 50 (34), 34 (29, 7 (10), 51 (36), 112* (51), 58 (26) रन बनाए हैं। यही नहीं, यह श्रीलंका के खिलाफ सूर्या का चौथा पचास प्लस स्कोर था। उन्होंने टी20 में श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर के विराट कोहली के कारनामे की बराबरी की। इस लिस्ट में डेविड वार्नर (7 बार) पहले नंबर पर हैं। जोस बटलर, कोहली और सूर्यकुमार (4-4) संयुक्त तौर पर दूसरे नंबर पर हैं।

Captain 𝐒𝐊𝐘 making an immediate impact 👊



Watch #SLvIND LIVE on #SonyLIV 📲#MaamlaGambhirHai pic.twitter.com/PTlsGAfzbB