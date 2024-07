खेल डैस्क : दक्षिण अफ्रीका के लिए एडेन मार्कराम (Aiden Markram) जब भी कप्तान बने टीम ने अपार सफलता हासिल की। मार्कराम ने 2014 में दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता था तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह कप्तान दक्षिण अफ्रीका को 28 सालों में पहली बार किसी विश्व कप फाइनल तक ले जाएगा। टी20 विश्व कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका की शुरूआत शानदार रही। उन्होंने सभी मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना पाई। लेकिन फाइनल में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम से वह पार नहीं जा सके। मैच खत्म होने के बाद एडेन मार्कराम ने माना कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन भारत ने दिखाया कि हम सिर्फ फाइनलिस्ट के योग्य ही थे।

