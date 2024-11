खेल डैस्क : गक्बेरहा के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी ऊंगलियों का बाखूबी इस्तेमाल करते हुए महज 17 रन देकर पांच विकेट ले लिए। वरुण के यह विकेट इसलिए भी खास थे क्योंकि उन्होंने अफ्रीका के चार गेंदबाजों को बोल्ड आऊट किया। उनकी गेंदों को अफ्रीकी बल्लेबाज समझ नहीं पाए। भारत महज 125 रन का लक्ष्य बचा रही थी ऐसे में वरुण का यह प्रदर्शन क्रिकेट फैंस का दिल जीतने में सफल रहे। वरुण ने हेनरिक क्लासेन के खिलाफ भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वह अब उन्हें 6 पारियों में 30 गेंदें फेंककर तीन बार आऊट कर चुके हैं।

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए फिफर्स

2 - कुलदीप (बनाम इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका)

2 - भुवनेश्वर कुमार ( बनाम दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान)

1 - युजी चहल (बनाम इंग्लैंड)

1 - दीपक कुमार (बनाम बांग्लादेश)

1 - वरुण चक्रवर्ती (बनाम दक्षिण अफ्रीका)

वरुण के आखिरी 5 मैच

4-0-31-3 बनाम बांग्लादेश

4-0-19-2 बनाम बांग्लादेश

4-0-23-0 बनाम बांग्लादेश

4-0-25-3 बनाम दक्षिण अफ्रीका

4-0-17-5 बनाम दक्षिण अफ्रीका

