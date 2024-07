खेल डैस्क : टी20 विश्व कप 2024 भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के शानदार यॉर्कर के लिए भी जाना जाएगा। विश्व कप में अपनी अनप्लेबल गेंदों से चर्चा बटोरने वाले बुमराह ने टी20विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भी अपना जादू चलाया। मैच में टीम इंडिया ने जब पहले खेलते हुए विराट के 76 रन की बदौलत 176 रन बनाए थे तो दूसरी ही ओवर में बुमराह ने दक्षिण अफ्रीकी ओपनर रीज़ा हेंड्रिक्स (Reeza Hendricks) को पवेलियन भेजने में देरी नहीं की। बुमराह ने दूसरी ओवर में गेंद पकड़ी थी। उनकी एक इनस्विंग को रीजा समझ ही नहीं पाए और बोल्ड हो गए। रीजा बिल्कुल आवाक दिखे। वहीं, कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गजों ने बुमराह की तारीफ करने में कोई शब्द नहीं छोड़ा। देखें वीडियो-

SIMPLY UNPLAYABLE BY BUMRAH! 🤩🎳#JaspritBumrah cleans up #ReezaHendricks with a superb delivery and 🇮🇳 start on a brilliant note! 🙌🏻#T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/RJyerWvjuP