खेल डैस्क : इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 5 टी20 मैचों की तूफानी सीरीज आसानी से 41 से जीत ली। वानखेड़े में भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नजर आया। जहां बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 247 रन बना दिए तो वहीं, गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 97 रन पर ही सिमेट दिया। वानखेड़े में भारतीय टीम की पांचवें टी20 में जीत के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर भी खुश दिखे। उन्होंने मैच के बाद साफ कहा कि हम ऐसी ही क्रिकेट खेलते रहेंगे।

गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड बहुत उच्च गुणवत्ता वाली टीम है। हम खेल हारने से डरना नहीं चाहते। हम 250-260 के स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं और कभी-कभी हम 120 रन पर आउट हो जाएंगे, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। हम आगे चलकर ऐसा करने जा रहे हैं, निडर क्रिकेट खेलना है। हम अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का समर्थन करते रहना चाहते हैं। हमें इन लड़कों के साथ धैर्य रखना होगा, उनका समर्थन करते रहना महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिकांश लड़के निडर क्रिकेट खेलने की विचारधारा में विश्वास करते हैं।

