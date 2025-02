पुणे : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड पर 15 रन की जीत के बाद जीत का श्रेय टीम के एकजुट प्रदर्शन को दिया लेकिन कहा कि एक ओवर में तीन विकेट गंवाना बदतर था। बता दें कि भारतीय टीम ने घरेलू मैदान पर 17वीं टी20 सीरीज जीत ली है। सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया ने छह टी20 सीरीज खेली है जिसमें पांच में उन्हें जीत जबकि एक सीरीज ड्रॉ (बनाम दक्षिण अफ्रीका) रही थी।

बहरहाल, भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम लेग स्पिनरों रवि बिश्नोई (28 रन पर तीन विकेट) और वरूण चक्रवर्ती (28 रन पर दो विकेट) तथा हर्षित राणा (33 रन पर 3 विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.4 ओवर में 166 रन पर सिमट गई।



भारत के लिए हार्दिक पंड्या ने 30 गेंद में चार छक्कों और इतने ही चौकों से 53 रन की पारी खेलने के अलावा शिवम दुबे (53 रन, 34 गेंद, 7 चौके, 2 छक्के) के साथ छठे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की जिससे टीम 12 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद नौ विकेट पर 181 रन बनाने में सफल रही। मेजबान टीम ने अंतिम पांच ओवर में 68 रन जुटाए। इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जेमी ओवरटन ने भी 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗪𝗜𝗡! 👏 👏#TeamIndia held their composure & sealed a 1⃣5⃣-run victory in the 4th T20I to bag the series, with a game to spare! 🙌 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/pUkyQwxOA3 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Jjz5Cem2US