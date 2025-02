खेल डैस्क : पुणे के मैदान पर इंग्लैंड के न्यौते पर जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी के लिए आई तो भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर अच्छी शुरूआत की। लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज साकिब महमूद आए उन्होंने छह गेंदों पर भारत के 3 विकेट निकाल लिए। यह वही साकिब महमूद है जिन्होंने टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारत की ओर से वीजा जारी नहीं किया गया था। साकिब चौथे टी20 में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आए और आते ही पहले ही ओवर में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के विकेट निकाल दिए। तिलक और सूर्यकुमार तो खाता भी नहीं खोल पाए थे।

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में चौथा टी20 मैच था, जहां पांच सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही इंग्लिश टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जोफ्रा आर्चर द्वारा फेंके गए पहले ओवर में 12 रन बने। दूसरा ओवर कप्तान जोस बटलर ने साकिब महमूद को थमाया। उन्होंने संजू सैमसन को छोटी गेंद फेंकी जिसपर गलत स्ट्रोक लगाकर भारतीय बल्लेबाज डीप स्क्वायर पर ब्रायडन कार्स के हाथों लपका गया। अगली गेंद पर तिलक वर्मा ने ढीला शॉट खेला और थर्ड-मैन फील्डर के पास कैच पकड़ा दी। परेशानी को देखते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव स्थिति को शांत करने के लिए आए लेकिन वह आखिरी गेंद पर आऊट हो गए। इससे भारतीय टीम का स्कोर महज 12 रन पर तीन विकेट हो गया। सूर्या चार गेंद पर 0 रन पर आऊट हुए।



बता दें कि इंग्लैंड के पिछले दौरे के दौरान शोएब बशीर को भी वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बार साकिब महमूद को अपनी पाकिस्तानी विरासत के कारण भारत से वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब इंग्लैंड संयुक्त अरब अमीरात में इस श्रृंखला से पहले अभ्यास कर रहा था, तो महमूद यूके में फंस गए थे, धैर्यपूर्वक अपने वीजा के आने का इंतजार कर रहे थे, जो थोड़ा देर से आया।

