खेल डैस्क : टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कटक के मैदान पर इंग्लैंड से मिले 305 रन के लक्ष्य के बाद जोरदार शुरूआत की। रोहित जोकि पिछले 4 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्स नहीं लगा पाए थे, ने पावरप्ले के अंदर ही 3 सिक्स जड़े। रोहित ने 30 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा जोकि उनके वनडे करियर का 58वां अर्धशतक भी था। खास बात यह है कि रोहित ने पावरप्ले के अंदर ही पांचवीं बार अर्धशतक बनाया है। देखें लिस्ट-





वनडे पावरप्ले में रोहित द्वारा उच्चतम स्कोर

76 बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली (2023)

54 बनाम श्रीलंका, कोलंबो (2024)

54 बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट (2023)

53 बनाम इंग्लैंड, कटक (2025)

51 बनाम श्रीलंका, कोलंबो (2024)

47 बनाम ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद (2023)

47 बनाम न्यूजीलैंड, वानखेड़े (2023)

