खेल डैस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार टी20 मुकाबला जीत लिया है। भारत की इस बड़ी जीत के लिए स्पिन तिकड़ी मुख्य जिम्मेदार रही। क्रिकेट एक्सपर्ट जब पिच को तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा मान रहे थे तब भारत के लिए अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वरुण वक्रचर्ती ने 12 ओवर में महज 67 रन देकर 5 विकेट निकाल लिए और इंग्लैंड को 132 रन पर ही रोक दिया। भारत के लिए ईडन गार्डन मैदान लकी रहा है जहां वह लगातार 7 मुकाबले जीती है।



बहरहाल, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच जीतने के बाद कहा टीम साथियों द्वारा दिखाई गई ऊर्जा को सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने शुरुआत की, उसने बेंचमार्क स्थापित किया। सभी गेंदबाजों ने अपनी-अपनी योजना बनाई और उन्हें क्रियान्वित किया। 3 स्पिनरों को चुनने पर सूर्यकुमार ने कहा कि हम अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते थे। ये तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वरुण चीजों को बहुत सरल रख रहे हैं, उनकी तैयारी सही है। उन्होंने (अर्शदीप) जिम्मेदारी ली और वह लगातार ऐसा कर रहे हैं। गौती भाई बहुत आजादी दे रहे हैं। हम फील्डिंग कोच के साथ भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

𝗔 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗱𝗲𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀! 💪 💪#TeamIndia off to a flying start in the T20I series, sealing a 7⃣-wicket win! 👏 👏



