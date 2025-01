खेल डैस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में बड़ी जीत की एक वजह अभिषेक शर्मा भी रहे। टीम इंडिया को जब 133 रन का ही लक्ष्य मिला था तो अभिषेक ने खुलकर खेलते हुए महज 34 गेंदों पर 79 रन बनाए और अपनी टीम की जीत की आधारशिला रख दी। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ खुद को अभिव्यक्त करना चाहता था। कप्तान और कोच का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने हमें बहुत आजादी दी। जिस तरह से वे युवाओं से बात करते हैं, वह जबरदस्त है।



अभिषेक ने कहा कि यह दोहरी गति वाला विकेट था। हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, वे वास्तव में अच्छे थे। मैंने सोचा था कि हम 160-170 के आसपास का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। हम (अन्य बल्लेबाज) हमेशा एक-दूसरे से बात कर रहे थे। जब संजू बल्लेबाजी कर रहा होता है तो मैं दूसरे छोर से आनंद लेता हूं। यह खुद को अभिव्यक्त करने के बारे में है। योजना सरल थी। आईपीएल से मुझे काफी मदद मिली है। मैंने टीम का ऐसा माहौल नहीं देखा। जब कप्तान और कोच से खुलकर खेलने की बात आती है तो यह विशेष होता है। जिस तरह से उन्होंने (इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने) गेंदबाजी की, मैं इसके लिए तैयार था। मैं जानता था कि वे शॉर्ट गेंदबाजी करेंगे।

Abhishek Sharma weaving magic and how! 🪄



Follow The Match ▶️ https://t.co/4jwTIC5zzs #TeamIndia | #INDvENG | @IamAbhiSharma4 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5xhtG6IN1F