खेल डैस्क : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक बार फिर से पिंक डे टेस्ट में एग्रेशन दिखाकर चर्चा में आ गए। भारतीय टीम जब पहली पारी में 180 रन पर ऑलआऊट हो गई थी तो सिराज गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को शुरूआती सफलता दिलाने में नाकामयाब रहे। इसी का गुस्सा वह ग्राऊंड पर निकालते हुए भी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया को 000 रन तक ले जाने में ट्रेविस हेड का बड़ा योगदान रहा जिन्होंने 141 गेंदों पर 140 रन बनाए। उन्होंने आऊट होने से पहले मोहम्मद सिराज की ओवर में कुछ बड़े शॉट भी लगाए। रन बनने से निराश दिख रहे सिराज ने एक बेहतरीन यॉर्कर डालकर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया और साथ ही एग्रेशन भी दिखाए।



उक्त घटनाक्रम 82वें ओवर में देखने को मिला। ट्रेविस ने सिराज का आते ही चौके से स्वागत किया था। इसके बाद उन्होंने फ्लिक मारकर सिराज को छक्का जड़ दिया। सिराज इससे निराश दिखे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद विकेट पर यॉर्कर दे मारी। ट्रेविस इस क्विक डिलिवरी को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। ट्रेविस जैसे ही पवेलियन की ओर जाने लगे सिराज ने उन्हें जमकर एग्रेशन दिखाए। 140 रन बनाने वाले ट्रेविस भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया। घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

पहले भी एग्रेशन दिखाए थे सिराज ने

मोहम्मद सिराज और मार्नस लाबुशेन के बीच पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान भी नोंकझोक देखने को मिली थी। इस बार मार्नस का ध्यान भटकाने वाला व्यक्ति एक प्रशंसक था, जो बीयर के प्यालों का एक बड़ा ढेर लेकर साइट स्क्रीन के पार चला गया। इसने लाबुशेन का ध्यान भटका दिया। उन्होंने रनअप ले रहे सिराज को अचानक रुकने को बोल दिया। सिराज तब तक क्रीज के काफी करीब आ चुके थे। उन्होंने गेंद को अपने डिलीवरी स्ट्राइड से स्टंप पर फेंक दिया। घटना के बाद मार्नस हंस पड़े और उन्हें ध्यान भटकाने वाले प्रशंसकों की ओर इशारा किया। देखें वीडियो-

• Man runs behind the sight screen with a beer snake

• Marnus pulls away while Siraj is running in

• Siraj is not happy



All happening at Adelaide Oval 🫣 #AUSvIND pic.twitter.com/gRburjYhHg