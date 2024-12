खेल डैस्क : एक तकनीकी खराबी ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शुक्रवार को दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन सिराज को स्पीड गन ने 181.6 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकते अंकित कर दिया। यह विचित्र घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 25वें ओवर में घटी, जब सिराज ने बाहर की ओर एक लंबी गेंद फेंकी जिसे मार्नस लाबुस्चगने ने बाउंड्री के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर सरका दिया। डिलीवरी पूरी होने के तुरंत बाद स्क्रीन पर दिखाया गया- 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह देखते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस चिल्लाने लगे। इस गलती को प्रशंसकों ने तुरंत पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर मीम उत्सव शुरू हो गया।

After seeing Siraj Bhai's bowling speed in #AUSvIND Shoaib Akhtar, Brett Lee, Shaun Tait, and Shane Bond :- pic.twitter.com/ZKv3ner1uR



पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम इस समय क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 2003 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे (100.23 मील प्रति घंटे) की शानदार गेंद फेंकी थी। बहरहाल, मैच में इससे पहले सिराज मार्नस लाबुस्चगने के कारण गुस्से में दिखे थे जब एक गेंद का सामना करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अचानक पीछे हट गया था। सिराज ने गुस्से में गेंद स्टंप की ओर मार दी थी।

