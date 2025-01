वडोदरा : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में पिच से और टर्न निकालने की कोशिश की जिससे उन्हें कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिली । 27 वर्ष की आफ स्पिनर ने 31 रन देकर 6 विकेट लिए और 39 रन भी बनाए। भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में ‘क्लीन स्वीप' किया। दीप्ति ने कहा कि मैं काफी मेहनत कर रही थी। मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने और रन बनाने पर था। इससे मुझे मदद मिली।

