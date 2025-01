खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज सैम कोन्स्टास से विवाद के बाद आईसीसी ने अपना चाबुक चलाते हुए विराट कोहली पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना ठोकने के अलावा एक डिमेरिट अंक काटा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आईसीसी की इस मामूली सजा से खुश नहीं है। ‘सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' ने लिखा- विराट कोहली ‘बॉक्सिंग डे' टेस्ट की नाटकीय शुरुआत के दौरान ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी सैम कोंस्टास के साथ हुई टक्कर के कारण निलंबन से बचने के बाद सिडनी टेस्ट में खेलने के लिए आजाद हैं। फॉक्सस्पोर्ट्स' का शीर्षक था- पूरी तरह से गलत काम किया': कोहली ने बतौर स्टार हैरान किया, ऑस्ट्रेलियाई किशोर के साथ हास्यास्पद झड़प के कारण प्रतिबंध से बचे।



बीते दिनों बोल दिया था बुली

टीम इंडिया जब बीती 19 दिसंबर को मेलबर्न पहुंची थी तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट के परिवार की फोटोज लेने की कोशिश की थी। कोहली अपने निजी जीवन को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि वह कई बार पत्रकारों को बच्चों वामिका और अकाय से दूर रहने के लिए कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जब नहीं माना तो इससे विराट कोहली निराश हो गए थे। वह इस तथ्य पर एक महिला टीवी रिपोर्टर के साथ तनावपूर्ण बातचीत करते हुए भी दिखे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने कोहली पर निशाना साधा। उन्होंने कोहली को 'बुली' (धमकाने वाला) कहा और उन पर महिला पत्रकार को गाली देने का भी आरोप लगाया है। वह महिला पत्रकार भी नाइन स्पोर्ट्स की ही रिपोर्टर हैं।



सोशल मीडिया पर भी फैंस की अपनी अपनी राय

कोहली और कोन्स्टास के बीच की घटना पर बहस जारी है। दोनों पक्ष सोशल मीडिया पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। चाहे यह महज टक्कर थी या दो कट्टर प्रतिस्पर्धियों के बीच मनोवैज्ञानिक लड़ाई, इस क्षण ने निस्संदेह एक गहन श्रृंखला के लिए मंच तैयार कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया रही है।

To all those who are telling that Virat Kohli shouldn't have exhanged words with Sam Konstas as he is just 19. Don't forget that this was Australian team, who used to troll him at his debut. This is Peak Test cricket, grow up.#INDvsAUS #AUSvsIND #BoxingDayTest pic.twitter.com/oDpMmMdsqA