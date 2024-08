पेरिस : भारत के बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण को लगता है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपने प्रदर्शन और सफलता की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और हर बारपरिणामों की कमी के लिए महासंघ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मौजूदा पेरिस ओलंपिक में भारत एक बार फिर पदक जीतने से चूक गया। शटलर लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा में मलेशिया के जी जिया ली के खिलाफ हार के बाद कांस्य पदक से चूक गए। पादुकोण का मानना ​​है कि एथलीटों को वह सब कुछ प्रदान किया गया जो उन्होंने मांगा था और उन्हें अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है।

पादुकोण ने कहा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन सभी वर्षों में हम कह सकते हैं कि बैडमिंटन प्लेयरों को पर्याप्त सुविधाएं या प्रोत्साहन मिले। हमारे शीर्ष प्लेयरों के पास पदक जीतने का मौका था। उन्हें वह सब दिया गया जो वे चाहते थे, उन्हें कभी भी ना नहीं कहा गया, भले ही मांगें कभी-कभी अनुचित थीं। खिलाड़ियों की ओर से भी थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी अधिक जिम्मेदारी, थोड़ी अधिक जवाबदेही होनी चाहिए। एक बार जब आपको वह दे दिया जाता है, तो आपको जवाबदेह भी होना होगा। मुझे लगता है कि पिछले ओलंपिक में मैंने ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। मुझे लगता है कि शीर्ष खिलाड़ियों को युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाना होगा।

#WATCH | Paris, France: On Indian shuttler Lakshya Sen losing the bronze medal match to Malaysia's Zii Jia Lee in Badminton Men's singles at Paris Olympics, former Badminton player Prakash Padukone says, "He played well. I am a little disappointed as he could not finish it.… pic.twitter.com/BnaWQTHz0g