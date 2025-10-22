नई दिल्ली : महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए तीन टीमें ने अपनी जगह पक्की कर ली है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। लीग चरण के समापन के साथ एक अंतिम स्थान अभी भी खाली है। ICC वेबसाइट के अनुसार भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका तीन टीमें हैं जो अभी भी सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार का मुकाबला इन तीनों टीमों के लिए अहम होगा और हम ग्रुप चरण के अंतिम चरण के दौरान उनके सामने आने वाली सभी संभावित परिस्थितियों का जायजा लेते हैं।

भारत

4 अंक, +0.526 नेट रन रेट

अगर भारत अपने बाकी बचे दोनों मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाता है, तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।

गुरुवार को न्यूजीलैंड पर जीत भी काफी होगी, भले ही वे लीग चरण का अपना आखिरी मैच हार जाएं।

न्यूजीलैंड पर जीत और बांग्लादेश के खिलाफ हार से भारत के 6 अंक हो जाएंगे और वह टूर्नामेंट में एकमात्र टीम होगी जो इतने अंक और कुल तीन जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत कर सकती है।

न्यूजीलैंड

4 अंक, -0.245 नेट रन रेट

अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी बचे दोनों मैचों में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा।

भारत के खिलाफ जीत और इंग्लैंड से हार के साथ कीवी टीम को अंतिम दिन भारत को हराने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना होगा, और उनका नेट रन रेट श्रीलंका (या पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका को हराने) से बेहतर रहेगा।

श्रीलंका

4 अंक, -1.035 नेट रन रेट

श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हराना होगा।

इसके अलावा भारत को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अपने दोनों मैच हारने होंगे, न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हारना होगा और उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर होना चाहिए।

अगर लीग चरण में टीमों के बराबर अंक हुए तो क्या होगा :

लीग मैचों में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम को उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

यदि लीग मैचों में बराबर अंक और बराबर जीत वाली टीमें हैं तो ऐसी स्थिति में, टीमों को लीग मैचों में उनके नेट रन रेट (नेट रन रेट) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा (नेट रन रेट की गणना के लिए नीचे 16.10.5 देखें)।

यदि दो या दो से अधिक टीमें बराबर रहती हैं, तो उन्हें उनके बीच खेले गए आमने-सामने के मैच के परिणाम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा (अंक, यदि फिर भी बराबर हैं, तो उन मैचों में नेट रन रेट)। यदि उपरोक्त से लीग क्रम का समाधान नहीं होता है, या यदि लीग चरण के सभी मैचों का कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो टीमों को उनकी मूल लीग सीडिंग के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा।

इसका मतलब है कि भारत न्यूजीलैंड और संभवतः श्रीलंका के खिलाफ टाई ब्रेक हासिल कर लेगा, बशर्ते वह न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करे और बांग्लादेश से हार जाए।

यदि भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है और फिर बांग्लादेश को हरा देता है तो अंतिम चार में पहुंचने के लिए उसे लीग चरण के अंतिम दिन इंग्लैंड द्वारा न्यूजीलैंड को हराने पर निर्भर रहना होगा।

यदि भारत अपने शेष दोनों मैच हार जाता है, तो वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा।