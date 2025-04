खेल डैस्क : मुल्लांपुर के मैदान पर जब पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने थीं। तो मैच के दौरान विराट कोहली और पंजाब के स्पिनर हरप्रीत बराड़ की एक छोटी सी तकरार चर्चा का विषय बन गई। हरप्रीत बराड़ जो कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, अक्सर मैदान पर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों से मजाक करते दिखते हैं। इस बीच जब विराट कोहली के साथ उन्होंने बातचीत की तो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े विराट ने उनकी तरफ चेहरा घूमा लिया। कोहली ने कहा कि मैं 20 साल से उन्हें जानता हूं। मैं तेरे कोच को भी जानता हूं। इस पर बराड़ पर कहते हैं कि नहीं नहीं पाजी, मैं नॉर्मली पूछ रहा था। तभी कोहली बोलते हैं तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ऐसे स्टंप्स से नहीं डरना है। दोनों की बातचीत की एक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वायरल हो गई।

