खेल डैस्क : जोहान्सबर्ग की वांडरर्स पिच पर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी पारी में 283 रन बना दिए। यह विदेशी धरती पर भारत का सबसे बड़ा टोटल स्कोर है। इसे साकार करने में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बड़ी भूमिका रही। संजू सैमसन ने 56 गेंदों पर 109 तो तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पर 120 रन बनाए। सैमसन इस दौरान एक साल में तीन शतक लगाने वाले पहले प्लेयर भी बन गए। यह तीन शतक उनकी पिछली 5 पारियों के दौरान ही आए हैं। पिछले लगातार दो मैचों में वह लगातार डक पर आऊट हुए थे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने फार्म में वापसी कर क्रिकेट फैंस को खुश कर दिया।

पहली पारी खत्म होने के बाद संजू सैमसन से जब 5 पारियों में तीसरा शतक लगाने के मायने क्या है, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी यह बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत तेजी से सांस ले रहा हूं। मुझे अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं मिलीं। दो शतक मिले और फिर दो शून्य। मैंने खुद पर विश्वास रखा, कड़ी मेहनत करता रहा और आज इसका फल मिला। कुछ असफलताओं के बाद मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं, अभिषेक ने मुझे शुरुआत में ही बाहर निकालने में मदद की और फिर तिलक ने भी मेरी मदद की।

