खेल डैस्क : पंजाब किंग्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबले के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अलग ही मूड में दिखे। टॉस के बाद जब धोनी से बात की गई तो एंकर ने उसने पूछा कि आप अगले साल भी इसे ही यहां होना चाहेंगे। इस पर धोनी ने मुस्कराते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले गेम के लिए भी आ रहा हूं या नहीं। धोनी ने कहा कि एक बात गर्व का कारक है। आप ज्यादातर गेम घर पर खेलते हैं। घरेलू लाभ बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। हम ऐसी टीम रहे हैं जहां हम बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करते। लेकिन इस सीजन में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। कारण सरल है। अगर आपके ज्यादातर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप 1-2 खिलाड़ियों को काट-छांट कर बदल सकते हैं। लेकिन इस सीजन में यह हमारे लिए कारगर नहीं रहा। यह नई नीलामी के बाद पहला सीजन भी है। इसलिए आपके दिमाग में कुछ होता है लेकिन आपको यह देखना होता है कि कौन सा बल्लेबाज ज्यादा उपयुक्त है।

The 'S' in MS Dhoni stands for suspense! 🤫



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/KXCjo6jCjI #IPLonJioStar 👉 #CSKvPBKS | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/q8MpTZqncm