नॉटिंघम : वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में केवम हॉज (Kevem Hodge) के शतक और एलिक अथानाजे के साथ 175 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी के साथ इंग्लैंड को सख्त चुनौती दे दी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे जिसके जवाब में विंडीज ने दूसरे दिन के अंत तक 5 विकेट पर 351 रन बना लिए थे। विंडीज की इस बेहतरीन पारी में केवम हॉज का बड़ा योगदान रहा। इस दौरन केवम ने कप्तान क्रैग ब्रैथवेट के साथ बेहतरीन तामलेल पर बात की। उन्होंने कहा कि एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते समय उनमें यह तालमेल बैठा, जिसका उन्हें फायदा हो रहा है।



हॉज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा कि हम हमेशा एक साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, घर में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, हमने कई बड़ी साझेदारियां की हैं। वह मुझसे ज्यादा आक्रामक है, मैं अधिक संचायक हूं, इसलिए मैं रडार के नीचे जाता हूं और अपना काम चुपचाप करता हूं। विकेट पर उनके साथ समय बिताना हमेशा अच्छा होता है। अपना केवल चौथा टेस्ट मैच खेलते हुए हॉज ने अपने पहले टेस्ट शतक पर कहा कि यह सपना सच होने जैसा है, आप एक युवा खिलाड़ी के रूप में खेल खेलते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, खासकर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। मैं वास्तव में इससे खुश और संतुष्ट हूं।

"At one point I made a joke and said: 'Hey, I have a wife and kids at home'!" 😆



😅 Kavem Hodge described facing Mark Wood as "brutal".#ENGvWI pic.twitter.com/1fT4NqHMaw